Job im Porno: Webcam oder Profi-Pornodarsteller werden? Was im Fernsehen wieder einmal schräg beleuchtet wird, sehen wir uns hier neutral an. Denn Geld mit Sex und Kamera zu machen ist eine durchaus interessante Sache! Die TV-Teams überschlagen sich wieder einmal damit, Amateur-Pornografie, Webcam-Arbeit, Pornodrehs und Prostitution bis Ausbeutung in einen Topf zu werfen. Das ist nicht nur unzulässig und verkürzend, sondern wird den Chancen für Menschen in diesem Bereich nicht gerecht. Klären wir hier also die Arbeitsmöglichkeiten rund um die Pornografie und ordnen wir die Jobs ein.



Webcam-Girls (und Boys oder Paare)

Amateurporno-Darsteller

Profi-Pornos



Die Webcam bietet einen einfachen Einstieg in das Geldverdienen im Porno. Nicht nur, dass man ganz alleine von Zuhause aus loslegen und ordentlich Geld verdienen kann, es braucht für den Start auch nicht viel mehr wie eine Webcam am Computer, einen Internetzugang und die passende Plattform als Sender.



Geld mit Erotik verdienen



Natürlich ist nach dem Einstieg schnell das Geld da, um mehr draus zu machen. Und dann wird aufgerüstet - denn mit etwas Technik wird die Sache nicht nur professioneller, sondern auch lukrativer.



Technik für Amateurpornos



Und spätestens dann braucht es auch all das, was Selbstständige sonst auch brauchen: Das Thema Steuern, Versicherungen etc. gehört zum Leben des Selbstständigen dazu. Die Freiheit, die man als Webcam-Darsteller hat, ist auch mit Risiko verbunden - das Geld kommt nicht jeden Tag gleich rein. Auch hier ist die Analogie zu Selbstständigen gegeben. Man ist aber eben auch nur sich selbst verpflichtet, kann selbst bestimmen, was in der Cam zu sehen ist oder man machen möchte.



Apropos Zeit: Webcam-Darsteller sind oft lange in Warteposition, Zeit muss man mitbringen. Die wird zwar im Endeffekt gut bezahlt, aber mehr Zeit bedeutet auch mehr Einnahmen. Und viel Zeit davon ist Wartezeit.



Sehr ähnlich ist es dann auch im Amateurporno, der nicht live vor der Kamera stattfindet, sondern in Form aufgezeichneter Filme funktioniert. Auch hier selbstständig, meist auch in Kombination mit der Livecam. Wer sich einen Drehpartner für die Livecam holt, kann leicht 'nebenbei' auch einen Film für Abrufdienste schaffen - und die obengenannten verlinkten Plattformen sind auch dafür geeignet. Fotos und Filme zusätzlich dort anzubieten schafft weitere Einkommen, selbst dann, wenn man gerade nicht online ist.



Ansonsten wird hier besser nach Plan gedreht und vielleicht auch etwas besser geschnitten, statt einfach nur draufzuhalten. Es geht dabei dann schon deutlich mehr in Richtung Profi-Porno, auch vom Aufwand her. Und viele der großen Pornodarsteller und Darstellerinnen sind hier auch entdeckt worden.



Mehr zum Pornocasting



Der Profi-Porno hingegen kann etwas weiter weg vom Selbstständigen-Leben hin zur geregelten Arbeit gehen, auch wenn die rechtliche Basis oft weiterhin auf Honorarbasis läuft. Man macht sich aber vor dem Dreh einen Preis aus, den man fix erhält - egal wie erfolgreich der Film nachher ist. Das schafft Sicherheit, man verdient aber auch am Erfolg nicht mehr mit. Im Gegensatz zu diversen verbreiteten Vorurteilen ist das Profi-Business durchaus professionell, bis auf schwarze Schafe sind die Macher und Darsteller professionell auch zueinander - und Regeln werden eingehalten wie alle Abmachungen vorab. Der Darsteller bestimmt die Limits, der Produzent sichert gesundheitliche Rahmenbedingungen. Klischees finden sich hier in internationalen Produktionen abseits der Wohnzimmer-Filmemacher nicht wieder.



International ist auch so ein Thema: Wer nicht reisen will oder kann, ist im Profi-Porno nicht zuhause. Denn wenn ein Dreh irgendwo stattfindet, muss man zum Zeitpunkt dort sein - Kind und Katz zuhause können soetwas verhindern und den Job damit vereiteln. Wer hingegen gerne durch die Welt jettet, bekommt als Profi-Pornodarsteller die Möglichkeit dazu, bezahlt die Welt kennenzulernen. Auch ein schöner Effekt dieses Jobs, wenn man das möchte.



Das Porno-Business hat also wenig mit dem gemein, was in der Öffentlichkeit gerade gezeigt wird - und es ist vielfältiger als das, was da als kriminelle Prostitution mit Webcam gezeigt wird. Es ist gar nicht das, sondern höchst individuell und professionell. Und eine gute Gelegenheit, Geld mit dem zu machen, was Spaß macht.

Mehr zum Pornocasting

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!





