Social Media 'Sex positive' - Netzwerke mit Erotik

Viele der amerikanischen Plattformen sind höchst prüde und erlauben schon nackte Haut nicht. Doch es gibt auch Social Networks, die bis hin zu Hardcore-Sex für Erwachsene mehr bieten.

Diese Linksammlung soll nicht jene erotischen Netzwerke zeigen, die sich speziell mit dem Thema Sex und Dating befassen. Dazu haben wir schon genug gezeigt, einige Links sind unterhalb. Diesmal geht es um klassische Social Networks mit einer großen Bandbreite an Angeboten und Themen, die Mehrzahl in Inhalten, die auch auf Facebook wichtig sind. Aber wir haben uns angesehen, welche dieser Social Networks nicht dort aufhören, wo Cat Content und Selbstdarstellung enden. Wir suchen nach Platz für heißen Sex in allgemeinen Personengruppen, was den Vorteil hat, dass die Menschen dort bunter durchgemischt und 'normaler' sind, als in reinen Sex-Plattformen und Dating-Datenbanken. Ausserdem kann man an einem Platz alles finden und braucht nicht getrennte Netzwerke für Erotik und 'safe for work'-Themen.



Auch, wenn man das aufgrund der Dominanz von Facebook und Apple als Zensurinstanzen der Erotik kaum vermuten würde: Es gibt sie, die erotisch prickelnden Social Networks. Bzw. jene, die sich dem nicht verschließen. Auch unter den ganz großen Namen sind einige dabei.



Ganz vorne dabei ist Twitter. Dort ist man selbst Pornografie in Video und Bild nicht abgeneigt, solange die Inhalte richtig eingestuft werden, durch die Plattform also nur den richtigen Personen gezeigt werden kann. Twitter zeigt also jedem das Netzwerk, das er sehen mag. Kinder bekommen es familienfreundlich, wenn das gewünscht ist. Und wer es will, ist mit Hardcore und professionellen Sex-Angeboten konfrontiert.



Ähnlich war es früher ganz offiziell bei Tumblr. Doch das wurde zwischenzeitlich bei einem Verkauf mit strenger Zensur zerpflückt. Zwar war Tumblr danach menschenleer und schaut sether nicht mehr so genau auf seine eigenen Regeln, wie früher wurde Tumblr nicht mehr. Dafür lebt Tumbls eine Kultur, die besonders offen für Fetische am Rand des Mainstream ist, immer noch ein wenig weiter.



Auch Reddit ist nicht abgeneigt, wenn die Inhalte erotisch werden. Zwar passt man dort stark im Bereich der Gewalt auf, was untypisch für US-Dienste ist, solange die Erotik nicht zu viel Gewalt beinhaltet ist aber viel möglich. Und typischerweise geht es auch da in Bereiche, die nicht ganz Mainstream sind. Und natürlich wird hier all das, was nerdy daher kommt, besonders gerne gesehen.



Einen Familienfilter bietet auch Labarama an. Da kann man also ganz jugendfreundlich aktiv werden oder auch in den NSFW-Bereich gehen, ganz wie man es wünscht. Und es gibt eigene Gruppen für erotische Themen und Inhalte, oft textlastig aber gerne auch mit Fotos und Video-Links.



Wenn wir Patreon als Social Network ansehen, das es irgendwo ja auch ist, dann darf natürlich auch das nicht fehlen in dieser Aufzählung. Es ist zwar im Business-Bereich unterwegs bei Medien, kann aber gut auch für erotisches Material genutzt werden. Und das samt Monetarisierung, was den Nutzen für Anbieter steigert.



Und während Youtube ganz brav amerikanisch bleibt, gibt es auch im Videoumfeld jene Social Networks bzw. Videoplattformen, die keine Angst vor Erotik haben. Eines, das genau aufgrund der Thematik der Erotik-Zensur gegründet wurde, ist Cocoscope. Wer seine Videos auf Youtube nicht angezeigt bekommt, ist dort definitiv richtig. Alternativ gibt es auch noch Netzwerke, die sich im Blockchain-Universum angesiedelt haben und nicht greifbar für Filter sind. DTube kennt keine Uploadfilter und Sperren, fällt also genau in dieses Segment.



Es gibt sie also, die Social Networks und Plattformen, die zwar allgemein gehalten aber inhaltlich nicht streng blockierend sind. Wenn sie gut gemacht sind, erlauben sie beides: Erotik und non-erotik. Und sie zeigen jedem das, was er sich wünscht. So muss das sein!

