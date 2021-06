Medien 18.06.2021

Klage gegen Pornhub

Die Plattform für heiße Videos kommt wieder einmal im prüden Amerika in die Kritik. Der Vorwurf lautet, dass Vergewaltigungen gezeigt wurden.

34 Klägerinnen ziehen in den USA vor Gericht gegen Mindgeek. Das ist die Muttergesellschaft hinter Pornhub. Der Vorwurf, dass Pornhub Kinderpornografie und nicht consentuelle sexuelle Gewalt verbreite, steht im Raum. Es sei ein kriminelles Unternehmen, heißt es von den Klagsführerinnen.



Demgegenüber steht Pornhub, das um sein Image bemüht ist und hart gegen die Verbreitung von Videos vorgeht, deren Quelle nicht zuordenbar ist. Zuletzt hat Pornhub in einer großen Welle die meisten der Inhalte gelöscht, die von Usern hochgeladen wurden, deren Identität nicht feststellbar ist.



Und so ist zu vermuten, dass zwar tatsächlich solch angekreidetes Material früher bei Pornhub hochgeladen werden konnte, die Plattform sich aber davon befreit hat - oder zumindest die Urheber kennt und benennen kann. Und wie immer bei solch öffentlich geführten Anklagen ist die Vermutung nahe, dass jemand Geld damit machen will. Und, dass wieder einmal eine Plattform stellvertretend für die wahren Kriminellen in Verantwortung genommen werden soll - das Muster, befeuert durch Unwissenheit und neue Grauzonen, kennt man seit den Anfangstagen des Internets.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Pornhub #Gericht #Klage #Kinderpornografie #Gewalt #USA #Mindgeek







Auch interessant!

80% Pornhub ist mobil

80 Prozent des gesamten Traffics auf Pornhub entfiel im Jahr 2020 auf Smartphones. Das zeigt der auf Nach...



Pornhub löscht die meisten Filme

Jetzt müssen wir stark sein: Pornhub löschte die meisten seiner Videos nachdem der Druck auf die Plattfor...



Hass und Sex: Die brutalsten Pornos auf Pornhub

Hatesex ist brutaler Geschlechtsverkehr ohne Rücksicht auf den Partner. Man nimmt sich dabei einfach alle...



Pornhub down - und das Internet macht...?

Als Ende letzten Jahres Youtube offline war, verzeichnete Pornhub einen Zuwachs an Abrufen von über einem...