Promi-Pornos? Warum Celebrities in Sexfilmen landen!

Prominente stehen im Blick der Öffentlichkeit und ihre 'Fehler' gehen schnell die Runde. Doch das allein erklärt nicht, warum von den Celebs so viele Pornos auftauchen.

Klar, sie sind das Ziel der Paparazzis und Hacker, weil sie begehrt, geliebt und auch begütert sind. Die Fans nehmen gerne an, was sie bekommen - Nacktes und Sex inklusive - und Erpresser freuen sich, aus geheimen Material in Fotos und Videos Geld zu machen. All das klappt, weil die Öffentlichkeit genau hinsieht, wenn Promis auffällig werden.



Und das tun sie häufiger. Die Links unterhalb zeigen nicht wenige Beispiele von Schauspielerinnen und Musikerinnen, die sich nackt und beim Sex präsentiert haben. Die 'Privaten Pornos', die da ins Internet gelangen, sind aber nicht selten genau so ins Netz gelangt, wie es die Celebrities selbst gewollt haben.



Es ist keine unbekannte Größe in der Gleichung, die besagt, dass auch vermeintlich negatives Auffallen ein Auffallen ist, das Bekanntheit und Ruhm positiv beeinflusst. Sex und nackte Haut ist schließlich heute eher vordergründig ein Tabu, das man für die Medien brechen kann. Denn eigentlich steckt nicht viel dahinter, jeder kennt Sexting und nimmt es niemanden böse, wenn private Pornos nicht mehr privat sind. Im Gegenteil, alle erfreuen sich daran, ein paar intime Momente der Stars einfangen zu können. Und dabei kalkulieren die Prominenten hart: Ein paar Dislikes werden einkalkuliert, wenn eine große Menge an Fans und neu aufmerksam werdenden Fans durch eine heiße Aktion neuerlich angestichelt werden, die Bekanntheit davon profitiert und Folgeaufträge (sowohl im Bereich der Erotik als auch durch die gesteigerte Bekanntheit) lukrativ werden. Vielfach ganz direkt über eigene Angebote in Onlyfans oder Patreon.



Beispiele gibt es viele und das ist auch kein neues Phänomen unter Promis. Die Sex-Celebs und Porno-Promis sind unterhalb verlinkt. Und ein paar Beispiele aus der aktuellen Vergangenheit dürfen natürlich genausowenig fehlen:



Wenn wir das nächste mal ein paar heiße Sexszenen mit prominenten Darstellern aus dem klassischen Schauspiel in Porno-Plattformen sehen, dann können wir uns durchaus daran erfreuen. Die meisten haben es selbst in der Hand gehabt, diese Filme zu verbreiten und haben Nutzen davon. Nur ganz wenige wurden durch Hacker gegen den Willen veröffentlicht und selbst die dürfen sich oft über mehr Aufmerksamkeit freuen, als durch das traditionelle Geschäft. Promis in Pornos sind also durchaus einen Blick wert, auch wenn es meist Amateure in diesem Bereich sind.

