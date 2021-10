Internet 20.10.2021

cocoscope schließt

Die Videoplattform, die durch freie Veröffentlichungen insbesondere erotischer Inhalte gegenüber Youtube punkten wollte, muss schließen.

Piper Blush war als Youtuberin mehr als Erfolgreich aber aufgrund ihrer Freizügigkeit und sexuellen Einstellung dort nicht gerne gesehen. Also machte sie sich ihre eigene Plattform - und das Experiment einer recht offenen und mit einem wirtschaftlich interessanten System behafteten Plattform ging zunächst auch auf. Drei Jahre ist sie nun aktiv, doch 'cocoscope' gingen nun die Geldgeber abhanden.



cocoscope



cocoscope schließt in diesem Monat die Pforten, ohne Schulden bei den Partnern zu hinterlassen. Auch das ist eine Art der Fairness, die man nicht gewohnt ist. Schade um das Experiment, das Piper ins Netz gestellt hatte.

