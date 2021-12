Medien 02.12.2021



Piper Blush Inc. oder Marian de la Croix?

Cocoscope musste beendet werden, das Experiment Piper Blush aber war erfolgreich und die Geschichte wird zur neuen Youtube-Story. Und wer ist Marian de la Croix?

Sie hat große Ähnlichkeit mit der devoten Piper mit dem Traumkörper, nach dem sich Männer sehnen. Sie wird es aber vermeiden, die Werberichtlinien von Youtube wieder so weit auszulegen, dass die Einnahmen am Ende gering sind. Mit zwei neuen Kanälen ist die begehrte Piper Blush wieder da. Mit französisch-kanadischem Akzent, unterwürfigem Auftreten und sexuellen Anspielungen, die Männer zu deuten wissen.







Kanal: Piper Inc

Kanal: Marian de la Croix



Die alten Kanäle von Piper Blush waren sehr erfolgreich bei den Usern, die hunderttausenden Fans und Follower weltweit sprechen eine deutliche Sprache. Allerdings wurde das Experiment finanziell nicht genauso zum High-Flyer, weil Werbeeinnahmen ein entsprechend 'seriöses' Umfeld haben müssen - gerade in den USA, wo Piper Blush groß geworden ist. Das hat Piper später auch mit der eigenen Plattform am eigenen Leib erfahren müssen, die nicht auf den Boden gebracht werden konnte und dieser Situation entgegen treten wollte. Und das mit hohem Einsatz, ihrer Prominenz und einer guten Ausgangslage, was die Technik betrifft.







Die neue 'Mairan de la Croix' scheint hierzu ein neuer Versuch in höchster Qualität und massentauglicherer Machart zu sein. Die Trademarks von Piper Blush sind weiter zu erkennen, Pipers Macht in Social Media setzt sie auch ein. Wenn die Werbewirtschaft - also die Mittler der Plattformen - mitspielen, kann Piper damit endlich groß raus kommen wie sie es verdienen würde. Sie ist nämlich ein Paradebeispiel, wie man mit guten Konzepten als Noneme hin zum bekannten Promi und erfolgreichen Manager werden kann - alleine durch die Methoden, die uns das Internet geliefert hat.



Ein kleiner Vorgeschmack auf Marian de la Croix dürften die anderen Kanäle der Dame mit der auffälligen Frisur und der BDSM-Halskette bereits andeuten, die wurden nämlich für 'Musiker' angelegt. Und schon in wenigen Tagen wissen wir, was Marian de la Croix liefern wird. Und was Piper Inc. geliefert hat - denn die Geschichte der Piper im Internet wird sicher höchst interessant - und heiß geliefert, dafür ist Neo-Influencer Piper ja bekannt.

