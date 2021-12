Politik 11.12.2021

Deutschland für Inzest?

Einvernehmlicher Sex unter Geschwistern soll nach den Wünschen verschiedenster Proponenten nicht mehr unter Strafe gestellt werden. Mit der neuen Regierung dürfte hier Bewegung in die Ambitionen kommen.





Ungustiös, unvorstellbar und nicht zu tolerieren? Oder die Möglichkeit der Selbstbestimmung ohne Schaden für andere, die natürlich nicht mit moralisierendem Gesetz behindert werden darf? Die Sache mit dem Sex unter Geschwistern bzw. Familienmitgliedern ist höchst umstritten, Geschlechtsverkehr in Blutlinie der Familie aber nun wieder im politischen Alltag angekommen. Die neue Konstellation in der Regierung rückt die Freiheit des Menschen nämlich deutlicher in die Mitte, der Inzest als Straftatsbestand steht auf der Probe.



Und so könnte der Sex unter Geschwistern bald ein moralisches Thema und kein rechtliches mehr sein. Legaler Sex in der Familie ohne Strafen für die Familienmitglieder rückt damit in Deutschland und Europa in greifbarere Nähe. Was rechtlich genau dahinter steht und welche Teile in Frage stehen geht das Video oben im Detail und mit Fachwissen an.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Recht #Deutschland #Inzest #Geschwister #Politik #Regierung #Moral







