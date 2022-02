Social Media 12.02.2022

Simulierte Pornos auf Tiktok

Ein Trend, der keiner sein dürfte, schließlich ist Tiktok von Minderjährigen besucht: User 'spielen' Sex in Tiktok-Live-Videos.

Live, also nicht so einfach kontrollierbar, werden Szenen oft skurriler Sex-Spiele nachgestellt - immer so, dass der eigentliche Akt außerhalb der Kamera und Nacktheit kein Problem für die Filter darstellt. Dafür gibt es rhytmische Bewegungen wie beim Geschlechtsverkehr und Töne, die den Akt akkustisch begleiten.



Diese Porno-Simulation findet scheinbar viele Anhänger, so schlägt der Algorhitmus die Aufzeichnungen der Videos auch anderen Usern vor - und da eben auch Kindern. An sich ist das kein Problem, da weder explizite Darstellungen oder auch Nacktheit Teil der Videos ist, der Aufschrei in der Community der Political Correctness ist aber groß. Und er gibt der Kritik an Tiktok neue Nahrung.

