Medien 10.03.2022

Porno gegen Krieg

In Russland sind die meisten Communities, Social Networks und Plattformen nicht mehr aktiv und unabhängige Kommentare kaum zu bekommen. China und Sex sind willkommene Alternativen.

Chinesische Social Networks können teilweise noch abgerufen werden und machen wenigstens ein wenig von Russland unabhängige Information möglich. Doch gerade diese Plattformen sind für Zensur und geformte Meinung bekannt, also nicht gerade die erste Wahl, wenn man freie Meinung sehen will.



Doch noch eine zweite Gattung an Medien und Foren sind noch aktiv, die in Russland abrufbar sind. Einerseits deshalb, weil Russland sie zu lokalen Servern und Loginsystemen gezwungen hat, sie damit vom Abtrennen des Netzes noch nicht betroffen sind, andererseits, weil Putin die Ablenkung vom Angriffskrieg braucht. Es geht hier um Sex und Pornografie. Was uns auffällt sind etwa die Amateure der diversen Clip-Schleudern wie Patreon und Onlyfans, die sich mit ungewöhnlichen Wortmeldungen an die Öffentlichkeit wenden. Sowohl russische als auch ukrainische Paare und Mädchen sind dort gerne gesehen, haben viele Follower und entsprechendes Sprachrohr für Botschaften. Diese richten sich weitgehend gegen Putin, manchmal rufen sie auch zum Verständnis für unterdrückte russische Mitbürger auf, die bei Aktionen und Demos gegen den Krieg in Gefahr geraten.







Vice meldet heute auch, dass Pornhub und vergleichbare Pornoplattformen für die Verbreitung von Botschaften aus und nach Russland genutzt werden. So lange diese Plattformen noch offen sind, gibt es da eine der wenigen Chancen auf Kontakt. Ungewöhnlich für alle, die dort normalerweise heiße Szenen sehen, die nun Wortmeldungen und Videos aus dem Kriegsgebiet mit entsprechenden Handlungen zu Gesicht bekommen.







In den meisten anderen Plattformen wie Youtube sind Bilder vom Krieg in den Nutzungsbedingungen verboten, die Videos daher nicht lange online. Pornhub, das selbst zur Zensur gezwungen wurde, dürfte auf diesem Auge eher noch blind sein, denn dort hat sich die Zensur auf sexuelle Inhalte bezogen. Die Website dürfte aktuell zumindest nicht auf die Welle an Videos rund um den Ukraine-Angriff vorbereitet sein und die Inhalte selbst in Russland nicht entfernen.



Wer sich auf Pornhub rund um den Krieg informieren will, muss natürlich damit leben, dass rundum die harte Pornografie gezeigt wird. Und die Suche nach Videos zur Ukraine über die Suchfunktion dürfte genauso mehr Porno als kritische Berichte zutage fördern. Doch ist man einmal auf dem richtigen Pfad, liefern Empfehlungen und Links in Pornhub schnell zu weiteren Videos aus Russland und der Ukraine.

#Russland #Ukraine #Video #Pornhub #Onlyfans #Patreon







