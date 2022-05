Fernsehen 03.05.2022

365 - der Netflix-Porno?

Netflix ist glatt geschliffen, divers, genderprogressiv und all das andere, das man sein muss, um bei den Bobos punkten zu können. Und dann passiert der größte Erfolg dort, wo Unkonformität, Tabubruch und die Extremposition bei 365 eingekauft wurden.

Kunst darf Grenzen ausloten, Spiegel vorhalten, Phantasien bedienen. So gesehen ist großes Kino ein gutes künstlerisches Werkzeug und das, was Netflix produziert, eher das Gegenteil aus der KI, die nicht aneckt. Bis ein Zukauf aus der zweiten Reihe des Kinos - etwa dieser Mafiafilm '365', der in polnischen Kinos gelaufen ist - zum Top-Hit bei Netflix weltweit geworden ist. Dass dieser nicht aus dem üblichen Netflix-Casting besetzt worden ist (eine weisse Frau, ein schwarzer Mann, ein asiatischer Diverser, der gegenderten Sprache mehr mächtig als dem Schauspiel...) dürfte ein Grund für den Erfolg sein. Auch, dass dieser Film zwar 'nur' ab 16 gerated wurde, mit halbwegs offenen Vergewaltigungen, Facefucks und sonstigen Sex-Szenen dafür aber starke Bilder liefert. Der erste Teil zumindest.



365 bei Netflix





Danach kam der Erfolg und Netflix hat die Dolllarzeichen für die Fortsetzung in den Augen gehabt, die Produktion an sich gerissen und nach eigenen Vorgaben weitergeführt. Das Rezept: 'Man nehme den Plot aus dem ersten Teil, glätte die Kanten und liefere ausreichend Sexszenen schon zum Start noch vor der Geschichte, um den Griff zur Fernbedienung zu verhindern.' Es gibt also weiter Sex, auch wenn der Abstand zum Begriff 'Porno' größer wurde. Den Schwanz erkennen zu können, der der Stewardess in den Mund gerammt wird, wird da schwerer. Selbst die Vergewaltigungen während der Verschleppung (und sogar diese) werden anders dargestellt. Und klar, die schöne Hauptdarstellerin wird die starke Person. Auch, wenn die Geschichte aus den Büchern eine ganz andere Sprache sprechen.



365 - die Buch-Trilogie





Und damit bleibt eben genau das genannte Rezept für den zweiten Teil über, der wenig mit dem Ursprung zu tun hat und ganz und gar nicht den Anspruch erfüllen kann. Klar, schöne Bilder, gute Produktion und Technik, nette Sexszenen - aber keine Forderung für das Gehirn, keine Aussage, keine Grenzen gesprengt und jede Menge Kritik im Ziel des Films versäumt. Verpasste Chancen in schönen Bildern, wie so oft bei Netflix.



Der dritte Teil ist in Buchform ähnlich drastisch und stark wie die zuvor, der schon beschlossene Film wird es schwer haben, die schon verhunzten Charaktäre (insbesondere der zweite Partner, der eigentlich auch Mafiosi mit Kanten wäre) wieder in eine tragfähige Richtung zu bringen. Wobei das wohl auch nicht Ziel von Netflix sein wird, man wird nicht mehr als eine billige Fortsetzung in noch leichter verdaubarer Form bekommen. Schade eigentlich, man könnte eine Geschichte neben der gesellschaftlichen Norm durchaus aushalten und davon lernen.

