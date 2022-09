Medien 04.09.2022

Instagram-Zensur: Pornhub gesperrt

Pornhub ist nicht nur eine Plattform für Porno-Fans, sondern unterhält selbst auch Auftritte in anderen Plattformen und Social Media.

Doch da ist Pornhub nicht nur erfolgreich - die Marke Pornhub ist mittlerweile eine der größten im Erotikumfeld und entsprechend reichweitenstark - sondern auch unter permanentem Beschuss. Teilweise war die Kritik an Pornhub durchaus gerechtfertigt, teilweise war die Reaktion des Konzerns in der Selbstbeschränkung auch weit überschießend. Untern ist ein Artikel verlinkt, der die Löschung der größten Teile von Pornhub durchleuchtet.



Nun ist es aber mehr als schräg: Scheinbar kommen die Moralapostel in den USA nicht mehr weiter, weil Pornhub bereits kaum mehr Inhalte von Usern zeigen kann. Sie konzentrieren sich nun schon auf die Bewerbung von Pornhub anderswo mit den Aktionen - jetzt etwa bei Instagram, wo Pornhub mit einer durchaus unterhaltsamen Präsenz über 10 Mio. Abonnenten hatte. Hatte deshalb, weil Instagram nach Beschwerden durch verschiedene Vertreter den Filter angeworfen und Pornhub von dem Social Network gesperrt hat.



Dabei war Pornhub auf Instagram züchtig und hat auch keine Links anderswo hin gesetzt. Die Beiträge spielten mit Humor und Promi-Faktor, wie die meisten anderen Unternehmen auch. Problematische Inhalte gab es dort mit Sicherheit keine, dazu war der Auftritt immer schon viel zu professionell.



Das kann man in Youtube oder auf Twitter immer noch sehen, denn dort wurde noch keine Zensur geübt. Auch dort ist Pornhub aktiv und erfolgreich, wenngleich die Fan-Zahlen am größten in Instagram waren. Bleibt zu hoffen, dass die Cancel Culture nicht weiter um sich greift, die Aktionen (etwa für Klimaschutz) von Pornhub waren immer sehenswert und voller Humor. Die USA ist zwar bei Gewalt im Internet immer noch auf einem Auge blind, die Reaktionen bei Nacktheit und Erotik übersteigt aber jegliche Maßstäbe, die man noch als normal sehen könnte.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Social Media #Erotik #Pornhub #Zensur







