Menschen 12.10.2022

Adriana Chechik auf TwitchCon schwer verletzt

Dass die in vielen Augen beste aller Pornodarstellerinnen in die Influencer-Welt gewechselt ist, war schwer zu verdauen. Dass sie nun gerade dort schwer verletzt wurde, ist es noch weniger.

Adriana Chechik wurde im Erotikfilm berühmt, wechselte zuletzt aber in den Bereich Social Media, wo sie mit Game-Streams und Twitch-Talks ('Just chatting') eine neue Fan-Base als Brat Nasty aufgebaut hat - klar, auch da mit Freunden aus dem Porno-Business. Und ihre Streams sind durchaus sehenswert!



Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Adriana Chechik (@bratnasty69)



Bei der TwitchCon, einer Convention für Twitch-Influencer, gab es wieder einmal die gefürchteten Gladiatoren-Shows. Je zwei Streamer gehen dabei auf einen Steg und versuchen sich gegenseitig mit weichen Lanzen in einen Pool mit Schaumstoff-Würfeln zu werfen. Derjenige, der oben bleibt, gewinnt und die johlenden Fans freuen sich über eine lustige Show. Dass diese aber gefährlich ist, ist auch bekannt - immer wieder kommt es zu Verletzungen. Sogar bei dieser TwitchCon 2022 war am Tag zuvor bereits der Krankenwagen da und musste Hände gipsen.



Bei Adriana Chechik war es noch heftiger. Sie ging siegreich aus dem Duell hervor, befolgte aber dann die Anweisung, mit dem Po voran in den Pool zu springen. Sie dürfte aber eine Stelle erwischt haben, die nicht gut genug mit Schaumstoff ausgelegt war - man spricht von einem halben statt fast zwei Meter Stoff für eine weiche Landung. Sie kam so heftig auf, dass sie Brüche an zwei Stellen am Rücken hatte. Schwer verletzt wurde sie von Ersthelfern ruhig gelegt und abtransportiert.



So surgery went well, 5 hrs 30 minutes! More fusions than expected, bones completely crushed & nerve damage to my bladder, hopefully I’ll be able to pee again in the near future. No more squirting probably… had some bleeding around the bone but overall doing good!— adriana chechik (@adrianachechik) October 12, 2022



Heute hat Adriana Chechik schwere Vorwürfe gegen den Veranstalter, der von der Gefahr wusste, erhoben. Die weiteren Gladiatoren-Duelle wurden daraufhin abgesagt. Seither ging sie auch nicht mehr in den Stream, nur Meldungen von der Operation hat sie gepostet. Ihre OP dauerte über fünf Stunden, dürfte aber gut verlaufen sein. Wir wünschen Adriana alles Gute und baldige Besserung!

#Twitch #Adriana Chechik #Convention #Gladiator #Risiko #Gesundheit







