Social Media 16.12.2022

Erotik im Fediverse: Sex und Porno in Mastodon

Twitter war auch deshalb erfolgreich, weil es Heimat für die Erotikbranche war. Mit dem Absturz nach dem ruinösen Eingreifen durch Elon Musk bei Twitter braucht auch Sex und Pornografie eine neue Heimat. Mastodon?

Es gibt nicht viele Social Networks, die offen sind für nackte Körper oder gar erotischen Darstellungen, Sex oder offener Pornografie. Doch Sexworker brauchen ihre Kommunikationswege samt Vernetzung, Pornoanbieter und Darsteller Verbindung zu Fans und Followern, diese wiederum sehnen sich nach Umfeldern, wo es keine Zensur und Tabus gibt. Über weniger prüde Social Networks haben wir schon einmal berichtet:



Social Media 'Sex positive' - Netzwerke mit Erotik



Anlass gibt es heute wieder, denn eine der stärksten Plattformen, die nicht gleich alles zensiert, was einen Nippel, nackten Hintern oder eregierten Penis erahnen lässt, war Twitter. Mit dem Niedergang von Twitter nach den Eskapaden von Neu-Eigentümer Musk müssen sich die Nutzer, die die erotische Ecke des Social Networks nutzten, neu orientieren (oder sich zumindest durch ein zweites Standbein absichern). Und da ist dann natürlich die Frage, welche Alternative sex-positive und dafür verwendbar wäre.



Und die offensichtliche Antwort wäre auch hier Mastodon, das Social Network des Fediverse. Mastodon wird schließlich immer als Twitter-Alternative gehandelt, warum also nicht auch für Pornografie und Sex? Sehen wir also genauer hin!



Und tatsächlich, Mastodon bietet sich auch für den Sex an. Denn Mastodon ist offen und frei für alles, wenn man die passende Instanz findet. Instanz oder Server kann man hier ähnlich wie einen eMail-Provider sehen, ein Zugang zum Netzwerk dieser Server-Anbieter. Jeder hat seine eigenen Hausregeln, ist aber ansonsten überall hin vernetzt, wenn er sich an Grundsätze aller haltet.



Im Fall von Mastodon gibt es ein paar dieser Regeln, die für den Bestand im Netzwerk wichtig sind. So muss eine Instanz für einen sauberen Inhalt sorgen - es wird zwar nicht unbedingt gefiltert, Erotik muss aber (genauso wie Politik etc.) korrekt markiert sein, damit User, die bestimmte Inhalte nicht sehen wollen, diese auch ausblenden können. Die korrekte Einstufung ist also eine der Grundbedingungen für die Erotikanbieter.



Ob eine Instanz sich hier positiv bemerkmar macht, kann man in den Filter-Listen anderer Instanzen gut erkennen. Ein paar große davon (mastodon.social natürlich zuerst) darauf zu prüfen, ob eine andere Instanz nicht ausgeschlossen ist, hilft bei der Einschätzung. Und sich dort dann einen Account zu nehmen und selbst auch die Regeln einzuhalten ist dann die sinnvolle Folge.



Mit einem solchen Zugang zum Mastodon-Fediverse ist dann eine Nutzung analog zu Twitter durchaus möglich. Man kann Bilder und Videos veröffentlichen, im Netz kommentieren und folgen, liken und teilen. Fans zu finden, Folgende zu generieren oder von anderen Netzwerken zu migrieren, ist aber noch schwerer als bei Twitter oder anderen Netzen - eine gute Suchfunktion ist noch Zukunftsmusik. Doch auch der Erotikbereich wächst und die Vernetzung steigt, bis dahin lohnt es sich, eine Instanz zum Start zu verwenden (also das erste Login dort zu machen), wo eine größere Gruppe Gleichgesinnter bereits vorhanden sind - innerhalb eines Servers ist die Suche und Vernetzung nämlich noch deutlich schneller möglich.



Und für den Start kann man sich in Listen zu Sex auf Mastodon verlinken, darunter auch Bots und ansonsten eigentlich verpöhnte Sex-Tröten. Geteilte Beiträge bringen einen dann tiefer in das Netzwerk zu Sex auf Mastodon. Eine solche Linkliste werden wir noch erstellen und unterhalb verlinken!

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Sex #Erotik #Pornografie #Social Media #Twitter #Mastodon #Fediverse







Auch interessant!

Trump-Account auf Twitter wieder aktiv

Aktiv und mit blauem Haken, obwohl Trump selbst lieber auf seiner eigenen Plattform Truth Social verbleib...



Twitter-Follower zu Mastodon bringen

Viele User verlassen Twitter und die Plattform selbst ist in Gefahr, insgesamt gegen die Wand gefahren zu...



Musk rührt bei Twitter um

Die Übernahme fand nach gerichtlichem Geplänkel nun doch statt, Elon Musks erste Aktionen deuten auf nach...



Twitter an Elon Musk verkauft

Nun ist es also passiert: Elon Musk kauft Twitter für 44 Milliarden US-Dollar. Ein riskantes Geschäft für...



Social Media 'Sex positive' - Netzwerke mit Erotik

Viele der amerikanischen Plattformen sind höchst prüde und erlauben schon nackte Haut nicht. Doch es gibt...



tumblr Erotik umziehen

Wir haben ja schon berichtet, dass tumblr Nacktheit, Pornografie und Erotik noch im Dezember von der Plat...



Social grlz: Instagram und Labarama sexy

Mehr Erotik für das Social Web! Mit unseren neuen Kanälen in Instagram und Labarama bringen wir mehr exkl...



Social Network für Sex-Amateure

Das was Facebook für prüde Kontakte ist, ist die Amateurseite für die offenherzigen. Hier kommt man schne...



Webisodes als Werbeträger

Webisodes entwickeln sich zur großen Zukunftshoffnung für die Werbewelt. Zunehmend mehr Schauspieler, ins...