Medien 17.01.2023

Teens schauen gerne Pornos

73 Prozent der 13- bis 17-Jährigen haben schon einmal pornografische Inhalte online gesehen. Sie dienen der Aufklärung und Unterhaltung, Eltern vertrauen sie trotzdem mehr.

Bei mehr als der Hälfte (54 Prozent) war dies zum ersten Mal im Alter von 13 Jahren der Fall; und bei 15 Prozent bereits im Alter von zehn Jahren oder weniger, wie ein Forschungsbericht von Common Sense Media zeigt. Online-Pornografie prägt die Ansichten von Jugendlichen über Sex und sexuelle Beziehungen, da fast die Hälfte (45 Prozent) der befragten Teens sagen, dass Online-Pornografie ihnen 'hilfreiche Infos' über Sex liefert, heißt es.



Unter Online-Pornografie versteht Common Sense Media alle Videos und Fotos, die auf Websites, sozialen Medien oder anderswo im Internet angesehen werden und Nacktheit sowie sexuelle Handlungen zeigen, die den Zuschauer unterhalten und sexuell erregen sollen. Die Forscher haben eine demografisch repräsentative Gruppe von Teens in den Vereinigten Staaten befragt, um besser zu verstehen, wie sie mit Online-Pornografie interagieren.



Jugendliche sind gefragt worden, wie oft sie pornografische Inhalte angesehen und ob sie absichtlich danach gesucht haben. Sie sollten die pornografischen Themen nennen, die sie angesehen haben, und wie sich dies auf ihre Gefühle gegenüber Sex und Beziehungen ausgewirkt hat. Der Bericht betont auch, wie wichtig es ist, dass Eltern und Betreuer Gespräche über die Interaktionen ihrer Teenager mit Online-Pornografie führen.



'Der ungehinderte Zugang zu pornografischen Inhalten im Internet hat Besorgnis ausgelöst und Eltern fragen sich, wie sie das Thema mit ihren Kindern angehen können. Unsere Ergebnisse bestätigen, dass es Zeit für Eltern ist, Gespräche mit Jugendlichen über Pornografie zu führen, genauso wie wir über Safer Sex und Drogenkonsum sprechen, um ihnen zu helfen, besseres Wissen und gesündere Einstellungen über Sex aufzubauen. Schulen spielen auch eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Kindern beizubringen, dass das, was sie online sehen, kritisch zu interpretieren', so Common-Sense-Media-CEO James P. Steyer.



Eltern und Betreuer können sich jedoch durch einige andere Ergebnisse des Berichts ermutigt fühlen. Danach wenden sich Jugendliche häufig an Erwachsene, um sich über Sex beraten zu lassen. Selbst Jugendliche, die sagten, sie hätten durch Pornografie etwas über Sex und Sexualität gelernt, finden, dass sie von Erwachsenen mehr gelernt hätten.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Pornografie #Aufklärung #Jugend #Jugendschutz







Auch interessant!

Nacktes Selbstbewusstsein

Ein geringes Selbstwertgefühl ist ein wesentlich Grund für das Posten körperenthüllende Online-Beiträge, ...



Pornofilter für Deutschland?

Zwangsfilter 'für den Jugendschutz' sollen Deutschland drohen, wenn es nach dem Willen der Länder geht. E...



Social Media 'Sex positive' - Netzwerke mit Erotik

Viele der amerikanischen Plattformen sind höchst prüde und erlauben schon nackte Haut nicht. Doch es gibt...



Essstörungen durch Erotik

Männer, die regelmäßig Pornos schauen, bewirken Essstörungen bei ihren Partnerinnen, wie Forscher der Ohi...



Erotik beliebter als Netflix oder Wikipedia

Typische Gratisangebote aus dem Rotlichtmilieu überholen bei uns schon Größen wie Instagram, Twitter oder...



Porno-Blocker nicht effizient

Filter-Tools sind oft wirkungslos und stellen insbesondere für Jugendliche in den meisten Fällen eine unb...



Kinder mit Pornos im Beichtstuhl

Dein Beichtstuhl ist eine der erfolgreichsten Instagram-Seiten in Deutschland. Eine Entdeckung von Simpli...



Sexting wird immer größeres Phänomen

Der Trend 'Sexting', das Versenden und Tauschen von eigenen Nacktaufnahmen über Internet oder Handy, ist ...