Aktuell 12.02.2023

Geheime Sexfantasien erforscht

In einem Buch wurden Männer und Frauen anhand ihrer Suchmuster im Internet genau verortet und die geheimsten Sexfantasien gefunden.

Das Interessante der Analyse dieser anonym erhobenen echten Suchdaten ist, dass hier keine Selbstauskunft mit entsprechender Verschiebung nach eigenen Wünschen der Aussendarstellung Basis sind, sondern reale Anfragen der Menschen. Durch die große Menge an Daten ist hier auch ein valides Ergebnis zu erwarten.



So wurde etwa das klassische Klischee bestätigt, dass Männer eher visuelle Inhalte suchen, Frauen eher nach Texten zum Lesen und zur Anregung der Fantasie forschen. Was die Wünsche der Frauen betrifft, so sehnen sie sich nach Geschichten mit gefährlichen machtbehafteten Figuren - Vampire, Monster-Werwölfe, Millionäre, Piraten oder Chirurgen. Sie zähmen in den Geschichten den Mann durch eine erotische Verführung.







Der agressive dominante Mann ist demnach der Wunsch der Frau, der machtbewusste hoch stehende Mann in der Hierarchie. Es geht um die 'Beauty and the Beast'-Heldengeschichte, der Fetisch unangepasster Männer, die man zähmen kann. Und natürlich um Kraft und Stärke.



Buch: A Billion Wicked Thoughts (en)



Das englischsprachige Buch der Google-Analysten ist bei Amazon erhältlich und ist noch viel aufschlussreicher, was die Wünsche der Menschen betrifft. Genauer bis in die kleinsten Ecken der Wunschliste von Mann und Frau beim Sex und bei Pornografie kann man wohl kaum vordringen.

