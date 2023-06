Social Media 13.06.2023

Porno und API bei reddit Blackout

reddit ist in Turbulenzen, wie es Tumblr einmal war - und letzterer hat sich nie wieder davon erholt. Auch bei reddit ist es nicht jugendfreier Inhalt, der in Frage steht - aber mehr noch der Zugriff durch andere Applikationen auf den Inhalt.

In Kürze geht es darum, dass reddit als Social Network und Plattform fremde Apps einschränken will, die über die API-Schnittstelle auf reddit zugreifen. Es geht um andere Apps und Oberflächen abseits jener Webschnittstelle, die Reddit selbst im Web zur Verfügung stellt. Wie schon bei Twitter und anderen will reddit mehr selbst machen (und verdienen), es geht um Geld und Zugriff, die 'fremden' Apps, die Funktionen erweitern oder komfortabler machen, sollen weg oder teuer (API Kosten) bezahlen.



Reddit Blackout



Ein Argument dabei ist es, dass man im Namen des Jugendschutzes den Zugriff auf NSFW-Inhalte über die API-Schnittstelle verbieten will - wieder einmal ein für das prüde Amerika vorgeschobenes Argument, denn reddit selbst bieten natürlich weiterhin und aus gutem Grund solche Inhalte an.



So nebenbei behindert man im vollsten Wortsinn auch gleich Personen, die den API-Zugriff für Lesegeräte brauchen, weil sie etwa blind sind. Auch hier ist der Bedarf an Zugriff abseits der Website groß.



Reddark



Der Protest aus der Community selbst ist daher entsprechend riesig und durch großflächige Sperren innerhalb der Communities durch deren Betreiber ist der Inhalt derzeit bei Reddit spärlich. Die Foren-Moderatoren haben aus Protest gegen die Änderungen in den reddit-Regeln einfach ihre Bereiche im Social Network auf 'privat' gestellt, also unsichtbar gemacht. Und das haben derart viele unterstützt, dass das Netzwerk nicht nur sehr ausgedünnt wurde, sondern in sich mehrfach zusammenbrach - aus dem 'Blackout' wurde eine Kettenreaktion, die reddit selbst auch technisch zugesetzt hat.



Abgeschaltet: Communities im Blackout



Durch die auch sonst recht gut vernetzten Community-Leader in reddit ist selbst eine Abwanderung von reddit weg schon im Gange, viele discord-Server, Mastodon-Instanzen und mehr sind gerade sehr überlaufen. reddit täte gut daran, hier rasch einzulenken und auf seine Mitglieder zuzugehen. Beispiele anderer Social Networks, die sich von einem derartigen Schlag kaum mehr erholt haben, gibt es zuhauf.

