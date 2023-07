Social Media 14.07.2023

Sex und Erotik bei Meta Threads

Der große Erfolg gegenüber Twitter lassen die Alarmglocken in der Erotikindustrie klingen - immerhin erlaubt Meta keine Nacktheit und schon gar keine Erotik auf der Plattform.

Bei Twitter sind Sexarbeiter und die Erwachsenen-Industrie präsent, selbst Pornografie ist dort kein Problem, solange die Inhalte korrekt gekennzeichnet sind. Der Jugendschutz kann also durchgezogen werden, ohne die Anbieter mit Sexinhalten komplett sperren zu müssen. Ein großer Teil der Inhalte auf Twitter sind demnach auch erotischer Natur.



Bei Threads, das die gleichen Regeln wie Instagram einsetzt, sind hingegen schon sichtbare Nippel und präsentierte Hinterteile problematisch, sexuell orientierte Angebote um so mehr. Es gibt keine Unterscheidung, wer was sehen kann, damit muss die Plattform generell zensieren - und tut dies auch in einer oft peinlich prüden Art. Selbst Kunst und Wissen rund um das Thema fällt dem Filter zum Opfer, Akt und Geschlechtsverkehr sind dabei ohnehin nicht darstellbar.



Und nachdem Threads innerhalb weniger Tage Twitter den Rang abgelaufen hat kann das zum Problem für all jene werden, die Twitter bisher als Plattform genutzt haben. Wie soll sich eine Darstellerin im Bereich der Pornografie selbst bewerben? Wie ein Produzent von Erotikinhalten? Das, was in der normalen westlichen Welt (außerhalb der USA) ganz normal möglich ist, solange der Jugendschutz gewährt war, ist hier nicht möglich. Mehr noch: Selbst Nacktheit, die gegenüber Jugendlichen noch tragbar ist, fällt bei Threads und den Meta-Plattformen dem Blocker zum Opfer.



Der Erfolg von Meta mit der neuen Plattform stellt das Erfordernis von Regularien für Social Media Plattformen erneut in den Raum, wenn die Branche wäre von einem Untergang Twitters - egal, ob durch Fehler von Elon Musk oder durch den verdrängenden Mitbewerb mit Meta - hart getroffen.

