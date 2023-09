Internet 24.09.2023

Künstliche Intelligenz schafft allerlei tolle Kunstwerke, nur bei Sex, Erotik oder gar nur Nacktheit läßt sie aus. Klar, die meisten Modelle stammen aus den USA, und da ist man prüde. Doch es gibt auch nackte KI, und das sogar gratis.

Nackte Menschen und mehr aus der KI gibt es etwa bei Deliberate oder RPG als Modell für Stable Diffusion. Hier kommt es schon bei normalen Befehlen schon einmal vor, dass einem nackte Brüste entgegensprießen, wenn die KI das für interessant hält. Und wenn der Prompt passend gewählt wird ('totally naked' oder '(totally naked)' bietet sich an...), wird der Inhalt garantiert heißer.



RPG 4

Deliberate



Nun ist es aber so, dass nicht jeder SD installieren kann und noch weniger können darin neue Modelle der KI aktivieren. Eine passende Website, die diesen Prozess versteckt und gratis nutzbar ist, gibt es für RPG4 aber auch:



Leonardo AI (rpg)



Leonardo.ai ist einfach eine vorkonfigurierte RPG-Instanz, die bis zu 100 Bilder am Tag kostenlos auswirft. Für den Anfang eine brauchbare Umgebung für Spielereien mit nackten Körpern allemal!

