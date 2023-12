Business 20.12.2023

EU möchte Pornhub, Xvideos und Stripchat ruinieren

Durch die Einstufung als sehr große Plattform gelten Regeln, die eine Altersverifikation und andere Maßnahmen erforderlich machen. Das ist ein Todesurteil im Internet.

Very Large Online Platform oder 'VLOP' nennt sich die Kategorie an Websites, die genauer angesehen werden. Europa soll die Sicherheit für die Bürger vor zu großen Machtfaktoren durch Gatekeeper wie Amazon, Facebook und andere sicherstellen - hier gelten dann besondere Regeln für die Betreiber sowie hohe Strafzahlungen bei Missachtung. Fake News und andere Eingriffe in die Demokratien und Gesellschaften, die schädlich sein können, sollen so in den Griff zu bekommen sein.



Da ein Schlüssel hinsichtlich Einwohneranteil, der erreicht werden muss, um als VLOP zu gelten, herangezogen wird, wurden zunächst jene Plattformen ermittelt, die mehr als 45 Mio. Nutzer im Monat haben. Die bekannten Google-Dienste, Social Media-Plattformen und eCommerce-Systeme waren dabei, 25 Websites gesamt. Nun wurden auch noch drei Erotikplattformen ergänzt: Pornhub, XVideos und Stripchat sollen die Auflagen der EU binnen etwa zwei Monaten erfüllen.



Sonderfall Pornhub Insbesondere Pornhub ist in der Beurteilung spannend, denn diese Plattform wurde durch die Hüter der Moral schon einmal massiv torpetiert. Im Namen von Jugendschutz und Kinderpornografie (ohne freilich in dieser Hinsicht tatsächlich Nutzen zu stiften) musste Pornhub den größten Teil seiner Inhalte löschen und seine Videolieferanten zu umfangreichen Verifikationsprozessen zwingen. Die Plattform wurde also bereits auf einen Bruchteil seiner Größe zurechtgestutzt und im Wettbewerb massiv behindert, sie ist nach Eigenangaben (und wohl auch real) bereits unter die magische User-Grenze gefallen. Warum gerade hier erneut zugegriffen wird, ist kaum zu erklären - das dürfte aktuell die 'reinste' der Plattformen sein, und mittlerweile auch bei weitem nicht mehr unter den größten.



Fatal ist hier, dass Erotik-VLOPs dafür sorgen müssen, dass durch eine echte Altersverifikation der Zugriff für Kinder verhindert werden muss. Das ist zwar nicht möglich, aber zwingt die Plattformen zum Sammeln von Personalausweisen und anderen Daten - gerade in diesem Umfeld eine eher undenkbare Lösung für die meisten Nutzer. Wer würde schon seinen Pass oder Ausweis bei Pornhub hochladen? Und mehr noch: Zugriffe erhalten die Websites oft von Google, wo durch die Altersverifikation als Hürde für den Crawler keine Fundstellen mehr auftauchen werden. Das Problem für betroffene Websites beginnt also schon vor der eigentlichen Tür.



Im Endeffekt werden die genannten Plattformen bei Umsetzung der Forderungen sofort wieder unter die Schwelle fallen - de facto ruiniert werden. Warum gerade diese drei Websites so aus dem Wettbewerb genommen werden und andere dadurch gestärkt werden ist nicht bekannt - es gibt schließlich noch andere in gleichen Größenordnungen. Während die Aktion insgesamt sinnlos und hinterfragenswert erscheint ist dadurch auch noch eine Wettbewerbsverzerrung gegeben, die noch fragwürdiger erscheint.

