Politik 04.01.2024

Pornhub dreht zu

In jenen Ländern, die Altersverifikationen über das übliche Maß hinaus gesetzlich fordern, dreht Pornhub den Zugang zur Website ab.

Im prüden Amerika sind einige Bundesstaaten dabei, Pornowebsites zu zensieren. Montana und North Carolina etwa fordern eine Verifikation, die den Zugriff auf Pornhub de facto verhindern würden (ähnlich sind Planungen auch in Österreich). Pornhub zieht hier jedenfalls radikale Konsequenzen, statt sich mit einigen wenigen Zusehern zu begnügen, die sich öffentlich als Pornokonsumenten legitimieren, schließt man lieber gleich den Zugriff auf die Plattform (zumindest für den direkten Zugang, andere Wege zu Sex im Internet finden die User ohnehin immer).







Cherie DeVille darf im Namen von Pornhub auf der Zensurseite erklären, warum es nicht sinnvoll ist, dieser zu folgen - aus Gründen der Sicherheit etwa. Die Privatsphäre wird besser geschützt, wenn Geräte geschützt würden, nicht einzelne Personen identifiziert. Das mag richtig sein, wenn man den amerikanischen Gepflogenheiten folgt und besonders prüde Zugangsregeln durchsetzen mag. Die Doppelmoral und gleichzeitig überbordende Legislative in diesem Bereich ist ja legendär, da wundert man sich nicht über Auswüchse dieser Art in einigen Bundesstaaten.



In europäischen Gesellschaften ist man hier eigentlich weiter, Zensur von Sexualität und Pornografie ist hier daher komplett 'daneben'. In Europa war man mit Aufklärung und Information immer besser gefahren als mit Verboten und dem Abdrängen in (für Konsumenten besonders attraktive!) illegale Randbereiche. Wirklich verhindern kann man den Zugriff ohnehin nicht. Dass gerade in Europa aber ebenfalls Maßnahmen im Fahrwasser der US-Prüderie geplant werden, verwundert da um so mehr. Die 45 Mio-User-Regel im Regularium für Social Networks zielt auch hier auf Pornhub ab, der Link unterhalb zum Thema zeigt mehr.

