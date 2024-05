Social Media 02.05.2024

Tag der Vergewaltigung

Der 24.4. ist jährlich ein Tag, der vielen Frauen gefährlich wird. Im Internet geistert nämlich eine abstruse Falschmeldung seit Jahren herum, die an Filme wie 'The Purge' angelehnt ist.

Der NRD, also der 'National Rape Day', wurde in Tiktok populär und ist seitdem nicht mehr aus Social Media weg zu bekommen. Filter der Plattformen helfen nicht, das Thema rund um den 24. April in Griff zu bekommen. Es geht hier nicht um Aufmerksamkeit für das ernste Thema, sondern angeblich um einen Tag, wo Vergewaltigung straffrei sei.



Männern wird erzählt, dass am 24.4. jedes Jahr Frauen Freiwild sind und man ungestraft mit ihnen machen könnte, was man will. Vergewaltigung würde nicht geahndet, heißt es. Also wie im Vorbild 'Purge', wo man einen Tag lang morden kann ohne Strafen zu fürchten, wären hier alle greifbaren Mädchen selbst schuld, wenn sie Sex gegen ihren Willen haben. Der Vergewaltiger würde nicht bestraft, so die Falschmeldung.



Der Hoax wird massiv bekämpft von den Social Networks, allen voran Tiktok. Trotzdem werden die Videos weitergeschickt und sind zu finden, die zum National Rape Day aufrufen. Und das teilweise so ernsthaft, dass Zuseher glauben, es gäbe ihn wirklich, den Vergewaltigungstag - doch der ist ein Hoax, ein gefährlicher noch dazu.



Was man sich im Gegensatz zu diesem Tag merken sollte ist aber der 25. November jeden Jahres: AMm 25.11. ist der Internationale Tag, der gegen Gewalt gegen Frauen gerichtet ist. Die Aufmerksamkeit gegen Missbrauch von Frauen ist dieser Tag - hochoffiziell und überall anerkannt - gewidmet.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Hoax #Fake News #Social Media #Tiktok







Auch interessant!

Biowaffen-Hoax

Facebook versagt weiter beim Erkennen und Kennzeichnen von Fake News und Verschwörungstheorien, wonach zu...



Ravishment - vergewaltigt werden

Vergewaltigungsphantasien sind weit verbreitet. Zwar ist der Umkehrschluss, dass Frauen vergewaltigt werd...



Was bedeutet CNC?

In den Pornoplattformen trifft man immer wieder auch auf die CNC-Kategorie und auch bei diversen Fetisch-...



Spiele gegen Hoaxes

Spielerisch erlernen, wie man Fake News erkennt, ist die lustigste Art, das Thema für sich aufzubereiten....



Zustimmung zu Missbrauch und Vergewaltigung

Sex erfolgt nicht erst neuerdings im Konsens, also unter Zustimmung beider Partner zu den ausgeübten Prak...



Anatomie von Fake News

Ein Casino, bei dem alle gewinnen. Eine Geschichte, die unglaublich ist. Und eine Quelle, die seriös wirk...