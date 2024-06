Social Media 07.06.2024

Twitter wird Pornoplattform

Schon bisher war Twitter bzw. X recht schmerzbefreit, wenn es um sexuell heftigeres Material ging. Nun geht man einen Schritt weiter.

Tumblr als Plattform für Blogs und Inhalte wurde irgendwann einmal als Möglichkeit erkannt, für Pornografie und die Sex-Branche eingesetzt zu werden. Bei einem Verkauf hat dieses System dann die Reißleine ziehen müssen, denn Werbekunden wollten das Umfeld lieber komplett jugendfrei und rein haben, auch wenn die NSFW-Filter gut funktioniert haben. Am Ende waren User und Werbekunden weg, Tumblr ist heute für sie Geschichte.



Twitter/X geht den umgekehrten Weg. Elon Musk hat Twitter so umgeformt und die Menschen gegen sich aufgebracht, dass User genauso schwinden wie Werbekunden. Zwar war hier Erotik weitgehend akzeptiert, doch Musk geht nun einen Schritt weiter und animiert User sogar dazu, Pornografie auf der Plattform zu posten. Praktisch überall ausser im Profilbild können sich User austoben. Da kaum mehr Unternehmen auf X/Twitter aktiv sind, dürften die Nachteile gering sein, Musk dürfte sich aber ausrechnen, neue User wieder an die Plattform zu binden. Sex ist im Internet schließlich ein großer Faktor und Twitter hat immer schon einen Fuß in der Tür der Branche gehabt.



Kritiker sehen den offensiven Schritt als Zeichen, dass Musk und X mit dem Rücken zur Wand steht. Andere haben das 'X' als Titel für Twitter bereits zu einem Auftakt zu XXX gedeutet. Nachdem schon bisher sehr viel explizite Erotik auf X zu finden war ist der Hinweis auf die offene Umgangsweise mit den Inhalten auf Twitter ein deutlicher Multiplikator. Details, wie man sich dort geforderte Jugendschutz-Mechanismen oder das Zusammenspiel mit Zielgruppen wie Journalisten und Politikern, die noch auf X sind, vorstellt, sind auch nicht überliefert - das könnte beides noch spannend werden.

